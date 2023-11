SC Braga lamenta atos de violência após jogo de voleibol

O clube manifesta-se “solidário com os adeptos que tenham sido vítimas de qualquer tipo de agressão”, que refere terem ocorrido “fora do recinto desportivo e das suas instalações”, e garante total colaboração com as autoridades.Em causa estão os atos de violência ocorridos contra adeptos do FC Porto por elementos encapuzados no exterior da Arena SC Braga, após o jogo do campeonato nacional feminino de voleibol, que os ‘dragões’ venceram por 3-2.O Sporting de Braga irá reunir nas próximas horas “com as diversas entidades no sentido de aprofundar qualquer tomada de ação que evite tais ocorrências futuras, mesmo perante a evidência de que o controlo da via pública foge da sua esfera de competência”.”, esclarece o clube, assegurando que foram adotados todos os procedimentos no sentido de garantir as melhores condições de acesso e permanência no recinto.O Sporting de Braga manifesta a sua preocupação para “a crescente frequência de episódios desta natureza, envolvendo adeptos de várias equipas e em eventos de diversas modalidades”.De acordo com o clube, estes atos são perpetrados “por grupos que cabe às autoridades identificar e desmantelar e que não podem continuar a servir-se do desporto, do bom nome das instituições e, acima de tudo, da segurança dos adeptos para promoção de disputas particulares”.”, adianta.Os "arsenalistas" instam ainda “a que todos os clubes, todas as autoridades e todos os adeptos se unam em prol da defesa intransigente dos valores do desporto, afastando qualquer associação a fenómenos de violência”.