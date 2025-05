Scaroni vence, del Toro mantém liderança do Giro

Scaroni cortou a meta no final dos 203 quilómetros entre Piazzola sul Brenta e o alto de San Valentino, marcados por nova queda e desistência do campeão de 2023 e pela ‘quebra’ do espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), de mão dada com o colega e compatriota Lorenzo Fortunato. A 55 segundos do duo de fugitivos, que cumpriu a tirada em 5:35.05 horas, chegou o também transalpino Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe).



O jovem mexicano Isaac del Toro segurou a liderança da geral, apesar de ter perdido quase toda a vantagem para Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), agora terceiro a 31 segundos, com o britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike) na segunda posição, a 26.



Na quarta-feira, a 17.ª etapa liga 155 quilómetros entre San Michele all’Adige e Bormio, com passagem no ‘terrível’ Mortirolo, de primeira categoria.