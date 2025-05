Scottie Scheffler assume liderança na véspera do fim do PGA Championship

Scheffler, que sofreu no primeiro dia mas desde então tem recuperado terreno, arrebatou o primeiro posto ao venezuelano Jhonattan Vegas, agora quinto, com seis tacadas abaixo, estando mais próximo o sueco Alex Noren, oito abaixo em segundo.



A melhor versão do líder do ranking mundial, e duas vezes vencedor do Masters em Augusta, saiu hoje para o ‘green’, entregando um cartão com 65 pancadas, fruto de sete ‘birdies’ (uma abaixo do Par), um ‘eagle’ (duas ou mais abaixo) e apenas um ‘bogey’ (uma acima), este logo a abrir, subindo quatro posições.



Na lista de perseguidores conta-se ainda o espanhol Jon Rahm, quinto, em mais um dia afetado pelo mau tempo, que adiou várias rondas da manhã.



Entre os afetados esteve o campeão de 2024, Xander Schauffele, que como Rory McIlroy acabou o dia com 72 pancadas, num ‘major’ que culmina domingo com a quarta ronda.