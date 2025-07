Scottie Scheffler estreia-se a vencer o Open britânico de golfe

O líder do ranking mundial não conseguiu imitar a volta quase perfeita da véspera ao campo do Royal Portrush, na Irlanda do Norte, concluindo a quarta ronda com 68 ‘shots’ (três abaixo do par), fruto de cinco ‘birdies’ (uma abaixo) e um duplo-‘bogey’ (duas abaixo).



Desde irlandês Padraig Harrington em 2007 que um golfista não vencia depois de fazer um duplo-‘bogey’ na ronda final, sendo o 13.º campeão consecutivo a conquistar pela primeira vez o The Open – o sul-africano Ernie Els foi o último a repetir o título.



Até hoje, o melhor que o campeão olímpico em Paris2024 tinha conseguido no The Open era o segundo lugar em 2022, mas junta agora o ‘major’ britânico ao PGA Championship de 2025 e aos Masters de 2022 e 2024, ficando a faltar-lhe apenas o Open dos Estados Unidos para completar o Grand Slam de carreira.



A liderança de Scheffler nunca esteve em causa e a luta pelo pódio acabou por ser favorável a outros dois norte-americanos, com Harris English (271 ‘shots’) a terminar em segundo, depois de uma ronda de 66 pancadas (cinco abaixo), enquanto Chris Gotterup (272) foi terceiro.



Em casa, o norte-irlandês Rory McIlroy, antigo vencedor do The Open, ainda esteve perto de se colocar na luta pelo primeiros lugares, mas acabou na sétima posição, com um agregado de 274 pancadas (10 abaixo do par), em igualdade com o norte-americano Xander Schauffele, vencedor em 2024.