Sebastian Coe anuncia Mundiais de atletismo ‘indoor’ na Índia e no Cazaquistão

“Tenho a satisfação de anunciar que o Conselho Mundial da WA decidiu, aqui, em Torun, atribuir as próximas duas edições dos Mundiais ‘indoor’ a Bubanesvar, na Índia, em 2028, e Astana, no Cazaquistão, em 2030”, afirmou o bicampeão olímpico dos 1.500 metros em Moscovo1980 e Los Angeles1984.



Coe revelou os anfitriões das 22.ª e 23.ª edições de Mundiais sob telha na conferência de imprensa de apresentação dos Campeonatos do Mundo de 2026, na véspera do seu início, na Arena Torun, na Polónia.



“O futuro dos Campeonatos do Mundo em pista coberta parece brilhante e está assegurado”, afirmou o dirigente, após revelar que os Mundiais na Índia vão ter como palco o Kalinga Indoor Athletics Stadium, na região de Odixa, enquanto o recinto cazaque que vai acolher a competição em 2030 vai ser a Arena de Astana.



A partir de sexta-feira e até domingo, 700 atletas de 120 países, dos quais 19 da maior seleção portuguesa de sempre em Mundiais ‘indoor’ vão disputar os 27 títulos em disputa, em Torun, que a organização batizou com o nome do distrito local, Voivodina Cujávia-Pomerânia.



Paris acolheu a estreia de campeonatos globais, em 1985, então sob a designação de Jogos Mundiais em pista coberta.