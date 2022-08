Secretário de Estado afirma que nadador português Diogo Ribeiro é "uma certeza"

“Histórico o resultado conquistado pelo, ainda júnior, Diogo Ribeiro, no Campeonato da Europa de natação, em Roma. Um jovem nadador que é já uma certeza da natação portuguesa e que orgulhou ontem [sexta-feira] todos os portugueses”, escreveu o governante no Twitter.



O português Diogo Ribeiro conquistou na sexta-feira o bronze, nos 50 metros mariposa, a terceira medalha de sempre de Portugal em Europeus de natação, e registou dois novos recordes nacionais, na competição que está a decorrer em Roma.



Na capital italiana, Ribeiro, de apenas 17 anos, terminou a final dos 50 metros mariposa com o tempo de 23,07 segundos, novo recorde nacional, sendo apenas batido pelo italiano Thomas Ceccon, que chegou ao ouro, e pelo francês Maxime Grousset, prata.



Esta é apenas a terceira medalha de sempre de Portugal em Europeus, depois da prata conseguida por Alexandre Yokochi nos 200 bruços em Sófia1985 e do bronze de Alexis Santos nos 200 estilos em Londres2016.