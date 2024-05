Secretário de Estado do Desporto tem plano para o setor

”, sublinhou o governante, na sessão mensal organizada pelo Panathlon Clube de Lisboa.Pedro Dias alertou, no entanto, que, para esse plano poder ser implementado na sua totalidade, vai ser preciso um “horizonte temporal” alargado, com mínimo de 12 anos.”, frisou ainda.Sob o tema “Política e Estratégia do Governo para o Desporto”, Pedro Dias apresentou as apostas, objetivos e compromissos que o 24.º Governo Constitucional, eleito em 10 de março, pretende implementar no setor, num conjunto de sinergias em várias áreas.“Dos 17 ministros, 14 estarão ligados a este plano. Dos 41 secretários de Estado, estão 35. É uma longa empreitada, mas acho que vale a pena”, salientou ainda o governante.Em relação aos outros objetivos para esta legislatura, destacam-se asSão eles o aumento da prática desportiva da população, focando nos 78% que não têm atividade física, a diminuição da diferença entre homens e mulheres, incrementando a “baixa oferta” para o género feminino, aproximar o investimento direto no desporto e os indicadores de prática desportiva da média dos países da União Europeia, tentando aproximar os 22% para 40%, e diminuir o nível de obesidade infantil e excesso de peso.De acordo com Pedro Dias, o executivo liderado por Luís Montenegro compromete-se ainda, entre outras medidas, a apostar na tecnologia, inovação e digitalização, a criar o Observatório do Desporto, a rever legislação estruturante, a robustecer medidas que salvaguardem a integridade das competições e o combate à violência no desporto ou a reforçar medidas de apoio ao pós-carreira desportiva, num total de 10 compromissos.