Seis medalhas e Ana Filipe consagrada no fecho dos Mundiais de atletismo Virtus

No fecho do evento, Ana Filipe conquistou duas medalhas de ouro, nos 100 metros barreiras e no salto em altura, que juntou à do triplo-salto e à prata no salto em comprimento, e que valeram a distinção por parte da organização.



Sandro Baessa, depois dos títulos mundiais nos 1.500 e nos 400 metros Barreiras, conquistou no último dia a prata nos 800 metros, enquanto Lenine Cunha levou a prata nos 110 metros barreiras e o bronze no salto em altura.



Lenine Cunha conquistou um total de cinco medalhas em Brisbane, sagrando-se campeão mundial no triplo-salto, ‘vice’ no heptatlo e nos 110 metros barreiras e fechou os pódios com bronze no salto em comprimento e no salto em altura.



Na derradeira jornada, Carina Paim foi bronze nos 200 metros, juntando a medalha à prata conquistada nos 400 metros.



Cristiano Pereira foi quarto classificado nos 5.000 metros, não conseguindo repetir a medalha de bronze conquistada nos 3.000 metros obstáculos, e Igor Oliveira, depois do ouro nos 100 metros, terminou em quinto nos 200 metros.



Portugal, que se apresentou com uma seleção de seis atletas, somou 16 medalhas no Campeonato do Mundo Virtus, sendo sete de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.



A competição decorreu nas instalações do Queensland Sport and Athletics Centre (QSAC), instalações que serão a pista de treino para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane, em 2032.

