Seis pontos de Queta em nova vitória dos Celtics

O poste português foi utilizado durante 13 minutos, convertendo os dois lançamentos de campo tentados, a que juntou mais dois pontos da linha de lance livre, somando ainda um ressalto.



Neemias Queta chegou ao jogo 100 da carreira na fase regular da NBA, somando 52 pelos Celtics esta época, a que junta 28 na temporada anterior, em que a equipa chegou ao título.



Tem ainda cinco jogos pelos Sacramento Kings em 2022/23 e 15 em 2021/22, a sua época de estreia na NBA.



Os Celtics, atuais campeões da NBA, já asseguraram um lugar nos play-offs, e estão em segundo na Conferência Este, com 49 vitórias e 19 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers.



Em destaque na formação dos Boston Celtics esteve o regressado Kristaps Porzingis, conseguindo 24 pontos, dois ressaltos e um desarme de lançamento, bem apoiado por Jayson Tatum e pelo suplente Payton Pritchard, enquanto do lado dos Nets esteve em evidência Cameron Johnson, com 23 pontos, 10 ressaltos e seis assistências.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 52 encontros na ‘regular season’, com médias de 5,1 pontos, 3.9 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 14,30 minutos por jogo.



O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.