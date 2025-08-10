Seleção de basquetebol sub-20 feminina desce à Divisão B europeia

O desafio, que decidia qual das duas formações continuava na elite continental, foi dominado quase sempre pelas gaulesas, mais rotinadas neste nível competitivo e que já haviam vencido o duelo entre ambas da estreia na competição, por expressivo 91-50.



Depois do equilíbrio do primeiro quarto traduzido em 17-17, o segundo período as francesas duplicaram a pontuação (24-12), atingindo o intervalo com 12 pontos de avanço (39-27).



As lusas reentraram bem na partida e aproximaram-se até quatro pontos, prometendo discutir até ao fim ao conseguirem um parcial de 19-11 no terceiro período, contudo, na fase decisiva as gaulesas geriram sempre uma vantagem confortável que lhes permitiu ganhar por sete pontos.



Na formação portuguesa destacou-se Leonor Peixinho, com 11 pontos, sete ressaltos e um desarme de lançamento.



Ao terminar o Europeu em 14.º, Portugal junta-se à República Checa e Países Baixos no lote de nações despromovidas.

