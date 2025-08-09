Seleção de basquetebol sub-20 feminina vence Países Baixos no Europeu

No Pavilhão Municipal de Guifões, as lusas fizeram valer o seu espírito de equipa para garantirem o triunfo que lhes permitirá decidir no domingo, diante da França, qual das seleções permanecerá na elite europeia.



Depois de igualdade 15-15 no primeiro período, as lusas tiveram um segundo quarto mais forte, com um parcial de 18-6 que lhes permitiu chegar ao intervalo com 12 pontos de avanço (33-21), que manteve após o terceiro parcial, igualado a 14-14.



Leonor Peixinho foi a jogador mais valiosa da partida, com nove pontos, oito ressaltos, uma assistência e um roubo de bola.



Domingo, às 15:30, Portugal defronta a França, sendo que quem vencer evitará descer à Divisão B.

