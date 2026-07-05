Seleção de canoagem com ouro e cinco Top 10 no fim dos Mundiais sub-23 e júnior

O único pódio luso na competição foi para os juniores José Matos e Martim Conceição que se sagraram campeões do mundo em K2 500 metros após cruzarem a meta em 1.31.54 minutos, 19 centésimos mais rápidos do que os eslovacos Jakub Bartolcic e Alex Gavlider, prata, e 45 do que os espanhóis David Cosmos e Diejo Feijoo, bronze.



Também em juniores, David Macedo e Simão Barbosa foram quartos em C2 500, em 1.46,57, a menos de um segundo da prata e bronze, respetivamente da Espanha e Ucrânia, e a 3,75 segundos do ouro da Hungria, que venceu destacadamente.



Malfada Cruz e Rita Pereira foram sextas na regata das medalhas de K2 500, enquanto Martim Conceição e Mafalda Cruz foram 10.º em K1 5.000 misto.



Em sub-23, Maria Gomes e António Ribeiro concluíram na sétima posição a regata de K1 5.000 misto, enquanto Ricardo Gonçalves foi nono em K1 500.



Em 2025, em Montemor-o-Velho, Portugal tinha conquistado cinco medalhas, nomeadamente uma de ouro, três de prata e uma de bronze, três das quais alcançadas por Pedro Casinha, Gustavo Gonçalves e Beatriz Fernandes, atletas sub-23 que desfalcaram esta seleção por integrarem a principal, que luta pelo apuramento para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.



