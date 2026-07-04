Seleção de canoagem com quarto e oitavo lugares nos Mundiais sub-23 e júnior

Em Halifax, o júnior Martim Conceição terminou a prova de K1 1.000 metros em 3.33,19 minutos, a 2,84 segundos do ouro do irlandês Sean Butterly e a 1,01 segundos da medalha de bronze.



Simão Barbosa, igualmente júnior, foi oitavo na C1 1.000 metros, a longa distância do pódio, uma vez que, na parte final, acabou por se poupar para a final de C2 500, marcada para domingo.



Em meias-finais, o sub-23 Ricardo Gonçalves apurou-se para a final de domingo em K1 500 com o seu terceiro lugar, enquanto António Ribeiro e Duarte Cerdeira levaram o seu K2 500 apenas à final B, entre o 10.º e 18.º mundial.



Em juniores, destacaram-se José Matos e Martim Conceição, que venceram a meia-final de K2 500 metros, bem como para a C2 500 de David Macedo e Simão Barbosa com o segundo posto que também vale um lugar na regata das medalhas no domingo.



