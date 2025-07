Seleção de espada eliminada nos Mundiais

Com o estatuto de 47.ª pré-designada, a seleção lusa, formada por Filipe Frazão, Max Rod, Miguel Frazão e Leonardo Marques, não conseguiu ultrapassar os canadianos, que eram os 18.os cabeças de série, apesar de ter entrado a vencer para a derradeira ronda do combate.



Depois de disputadas as primeiras sete rondas, Portugal perdia por 18-11, mas Miguel Frazão conseguiu um parcial de 9-0 frente a Ruibo Xiao, o que deixou Portugal com uma vantagem de dois pontos para o derradeiro período do combate.



Contudo, Leonardo Marques não conseguiu defender a vantagem e viu Nicholas Zhang fechar o combate com um parcial de 11-3 e dar o triunfo ao Canadá por 29-23.