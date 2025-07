Seleção de futebol de praia goleia Geórgia e termina etapa com pleno de triunfos

Depois de vencer a Suíça, por 6-5, e a Estónia, por 2-0, Portugal, que defende o título, impôs a sua maior goleada na terceira jornada da etapa 2 de apuramento, sendo que nesta competição cada equipa vai a apenas duas de quatro: só no final ficam definidas as oito que vão disputar a super final, em Viareggio, Itália, entre 09 e 14 de setembro.



A resistência da Geórgia durou somente 31 segundos, o tempo de Tim marcar, de livre direto, num desafio em que brilhou a pontaria de Bernado Lopes, autor de quatro golos na Batumi Beach Arena.



Os lusos, que já venciam por 3-0 no fim do primeiro período e chegaram mesmo aos 7-0, altura em que Zurabi Shamiladze, reduziu, na fase mais produtiva do encontro, que partiu para o último terço com 9-2 para os lusos, conjunto que encerrou a partida com 10 tentos de vantagem (12-2).



Rodrigo Pinhal, com dois golos, foi o segundo melhor marcador luso, enquanto Tim, Miguel Pintado, André Lourenço, João Cabral, Rui Coimbra e Filipe Oliveira ‘faturaram’ por uma vez.



As terceira e quarta etapas, sem a seleção das 'quinas', vão decorrer em Castellammare di Stabia, Itália, entre 25 a 27 de julho, e Chisinau, Moldova, entre 1 e 3 de agosto.