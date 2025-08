Seleção de hóquei em patins "claramente" candidata ao título europeu

"Apresentámo-nos claramente como candidatos a sermos campeões da Europa. Iniciámos o trabalho muito tranquilos, focados, com o grupo comprometido e a trabalhar com o claro objetivo de em 06 de setembro estarmos na grande decisão e darmos uma enorme alegria a todos os portugueses”, disse o técnico, aos meios da Federação de Patinagem de Portugal (FPP).



Entre 01 e 06 de setembro, Portugal começa por disputar o Grupo A, juntamente com a Espanha, Itália e França, cruzando-se os quartos de final, a partir do dia 04, com a ‘poule’ B, que inclui a Suíça, Alemanha, Andorra e Áustria.



“Estamos a criar um espírito de grupo muito forte, de família, em que claramente teremos que funcionar como ‘um por todos e todos por um’. Os objetivos coletivos são muito mais importantes do que qualquer situação individual”, frisou o técnico.



Em termos históricos, Portugal procura o 22.º título e travar a aproximação da Espanha, grande dominadora nas últimas duas décadas e atual tricampeã, e que já soma 19 cetros.



O fator casa tem sido fundamental para as cores nacionais, já os dois últimos êxitos foram precisamente ante os adeptos lusos, em 2016, em Oliveira de Azeméis, e 1998, em Paços de Ferreira.



“Ganhar aos eternos rivais tem sempre um gosto especial, mas vivenciar isso numa casa que vai estar completamente cheia, que vai estar com um ambiente ao rubro, que vai estar com um ambiente a transmitir uma energia muito positiva para todo o grupo, será, obviamente, fantástico”, confia Paulo Freitas.



O selecionador falou em “agarrar todas as oportunidades e eliminar ou contornar as dificuldades”, desejando que Portugal esteja sempre focado nas “soluções” e na “oportunidade de ouro” de voltar a conquistar um título europeu.



Portugal estreia-se com a Itália em 01 de setembro, seguindo-se embates com a França e com a Espanha, nos dois dias seguintes, sempre no Pavilhão Multiusos Rota dos Móveis, em Lordelo.



No computo das 55 edições já disputadas, Portugal recebe o Europeu pela 15.ª vez, a terceira em Paredes, depois de 2012 e 2021.