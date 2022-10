Seleção de râguebi disputa repescagem para Mundial na "máxima força"

“Pela primeira vez desde que defrontámos o Japão, no ano passado, conseguimos juntar a equipa mais forte possível. E digo-o enquanto cruzo os dedos, porque ainda há jogos no fim de semana”, revelou o treinador francês.



Os ‘receios’ de Lagisquet relativamente a eventuais lesões dizem respeito, essencialmente, aos jogadores que alinham nos campeonatos franceses, uma vez que os de Portugal “deverão ficar de fora” do último encontro dos Lusitanos XV, na fase de grupos da Super Cup, na sexta-feira, frente aos Delta.



Para o ‘pack’ avançado, o técnico chamou Anthony Alves, António Santos, António Prim, David Costa, Diogo Hasse Ferreira, Francisco Fernandes, Duarte Diniz, Lionel Campergue, Mike Tadjer, Duarte Torgal, José Madeira, José Rebelo de Andrade, Nicolas Martins, Rafael Simões, Steevy Cerqueira, David Wallis, João Granate e Thibault Freitas.



As linhas atrasadas vão ser preenchidas por João Belo, Pedro Lucas, Samuel Marques, Jerónimo Portela, José Lima, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, Raffaele Storti, Simão Bento, Vincent Pinto, Manuel Cardoso Pinto e Nuno Sousa Guedes.



A principal novidade acaba por ser a presença de Nicolas Martins, terceira linha ‘asa’ que chegou este ano ao Angoulême, da ProD2 de França, que “já tinha trabalhado com a seleção há dois anos e mostrado grande potencial”.



“Na altura estava na quarta divisão, mas agora chegou a profissional e, curiosamente, deve fazer o seu primeiro jogo na ProD2 na sexta-feira. É um jogador alto [1,96 metros], rápido, ao estilo dos ‘sevens’. Não temos muitos jogadores com estas características para esta posição”, descreveu Lagisquet.



A seleção lusa reúne-se em Lisboa no início da próxima semana e treina no Centro de Alto Rendimento do Jamor na segunda-feira e na terça-feira, partindo para o Dubai na quarta-feira, onde disputa a repescagem, entre 06 e 18 de novembro.



Portugal vai defrontar as seleções de Hong Kong, em 06 de novembro, do Quénia, em 12 do mesmo mês, e encerra o torneio de repescagem frente aos Estados Unidos, no dia 18.



A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.



O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.