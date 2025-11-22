Seleção de râguebi vence Canadá e soma segundo triunfo na `janela` de outono

Portugal igualou a partida a 16-16 em cima do intervalo, com um ensaio de Nicolas Martins, aos 40+3 minutos, a somar a três penalidades e uma transformação de Manuel Vareiro, e chegou ao triunfo, na segunda parte, com toques de meta de Guilherme Vasconcelos (43) e Rodrigo Marta (64), ambos transformados por Vareiro, que adicionou ainda outra penalidade.



Foi a segunda vitória consecutiva na ‘janela’ internacional de outono para os ‘lobos’, após o triunfo, na semana passada, contra Hong Kong (58-12) e a entrada em falso no primeiro encontro do mês, em que saíram derrotados pelo Uruguai (26-8).



Foi ainda a segunda vitória de sempre de Portugal frente aos canadianos, também consecutiva, após o triunfo (61-28) de 2021, em Lisboa, mas os canadianos têm quatro triunfos no histórico de seis encontros com a seleção lusa.



A primeira parte do jogo foi pautada pelo equilíbrio e alternância de vantagem no marcador, com Portugal (20.º classificado do ranking mundial) e Canadá (24.º) a tentarem afastar-se através dos pontapés certeiros de Manuel Vareiro e Robbie Povey, ambos com três penalidades e uma transformação.



Depois, Portugal adiantou-se com o toque de meta de Rodrigo Vasconcelos (43) e não mais perdeu a liderança do marcador, uma vez que Povey não teve a mesma pontaria que Vareiro ao tentar transformar a resposta dos canadianos (23-21).



Após o ensaio de Rodrigo Marta (64), o seu quarto nos três jogos de novembro, os ‘lobos’ souberam conservar a vantagem (33-24), apesar de terem jogado os últimos 10 minutos em inferioridade numérica, devido a um cartão amarelo mostrado a Vasco Baptista (70).



Nesse período, o Canadá só somou três pontos, na penalidade que resultou do lance, e terminou a ser empurrado para trás, dentro da sua área de 22 metros, apesar de alguma indisciplina da seleção portuguesa no segundo tempo.