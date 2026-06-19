Seleção de voleibol feminina perde por 3-0 na Lituânia para a Liga Europeia

Frente a uma rival que ainda não tinha ganho na competição, as lusas foram surpreendidas e derrotadas por 25-19, 25-20 e 25-23, falhando a aproximação ao top 10 da competição.



No primeiro set, as pupilas de Hugo Silva ainda lideravam aos 10-9, no segundo começaram com 3-0 e comandaram até aos 11-10, mas o terceiro foi aquele no qual permitiram a maior recuperação da Lituânia, pois Portugal entrou a vencer por 7-2 e chegou a estar na frente por 21-20, sendo ultrapassado, novamente, na parte final.



No sábado, Portugal, que caiu provisoriamente para 14.º entre as 24 nações em prova, com somente sete pontos, encerra a sua participação defrontando a Roménia, que tem três vitórias e uma derrota, seguindo com oito pontos, mas um desafio a menos.



Na ‘poule’ que organizou em casa, Portugal perdeu 3-0 com a Hungria e superou a Macedónia do Norte pelo mesmo resultado, depois perdeu por 3-2 na Grécia, onde bateu posteriormente o Kosovo, por 3-0, sofrendo hoje novo desaire.



Eslovénia, Suécia, Hungria, Eslováquia e Espanha comandam com o pleno de 12 pontos em quatro jogos, sendo que as duas primeiras formações ainda não cederam qualquer set.



A Liga Europeia apresenta-se esta época com um formato renovado, passando a reunir as anteriores Golden League e Silver League numa única competição. Os quatro primeiros classificados garantem o apuramento para o Campeonato da Europa de 2028.



Esta competição serve de preparação para o Campeonato da Europa de 2026, no qual Portugal defronta o Azerbaijão, Países Baixos, Bélgica, Roménia e Espanha na 'poule' C, num evento que decorre entre 21 de agosto e 06 de setembro o Azerbaição, República Checa, Suécia e Turquia.