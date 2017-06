Seleção de voleibol feminina volta a vencer rumo ao Mundial ao bater Finlândia

Lusa 02 Jun, 2017, 10:17 | Outras Modalidades

A jogar em casa, as lusas impuseram-se pelos parciais de 25-23 (33 minutos), 27-29 (36), 17-25 (25), 25-22 (30) e 15-12 (18), num jogo em que recuperaram de desvantagem de 2-1 para se impor no jogo decisivo.



Na quarta-feira, Portugal já tinha batido a França por 3-2.



No outro jogo, a Eslovénia bateu a França por 3-0 (25-17, 25-15 e 25-16), enquanto Estónia e Alemanha jogam ainda hoje, às 20:30, sendo que a vencedora vai juntar-se a Portugal na liderança do grupo, com pleno de duas vitórias.



O primeiro classificado de cada um dos seis grupos apura-se diretamente para o Mundial do Japão em 2018, sendo que as segundas classificadas passam a uma terceira fase de qualificação, com seis equipas e na qual seguem para o mundial as duas primeiras.



Na sexta-feira, Portugal defronta a Alemanha, a Finlândia a França e a Eslovénia a Estónia.