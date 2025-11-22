Seleção feminina de andebol vence Áustria no Carpathian Trophy

Depois da derrota na estreia, frente à anfitriã Roménia, por 40-28, Portugal impôs-se à Áustria, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 18-12, após ter passado para a frente do marcador por volta dos 10 minutos.



Joana Resende e Mihaela Minciuna fora as melhores marcadoras de Portugal, com cinco golos, mais um do que Constança Sequeira e Maria Unjanque, e os mesmos da austríaca Ana Pandza.



As duas guarda-redes portuguesas terminaram o encontro com sete defesas, com Caroline Martins a parar 50% dos remates e Matilde Rosa a parar 37%.



Portugal fecha a participação no Carpathian Trophy no domingo, às 13:00 de Lisboa, frente à República Checa, numa altura em que continua a preparar o apuramento para o Europeu de 2026.



Após duas jornadas do Grupo 4 de apuramento, Portugal tem uma derrota, em casa do Montenegro (29-22), e um triunfo na receção à Islândia (26-25), voltando a jogar em março, com duas partidas frente às Ilhas Faroé.

