Seleção feminina de basquetebol com 32 pré-convocadas para a estreia em Europeus

Do extenso lote de pré-designadas, que contempla todas as jogadoras que participaram nas últimas duas janelas internacionais, 19 alinham em equipas estrangeiras, enquanto o campeão nacional Benfica é o clube português com mais representantes, ao ceder três.



À procura da estreia pela seleção principal estão as bases Eva Carregosa, Inês Bettencourt, Inês Vieira, Luana Serranho, Maria Neto, Marta Roseiro e Marta Vargas, as postes Clara Silva e Rita Rodrigues e as extremos Inês Ramos, Mariana Pereira e Sara Guerreiro.



A lista de Ricardo Vasconcelos ficará reduzida a 12 nomes, antes de Portugal defrontar em Brno a Bélgica, detentora do troféu, a coanfitriã República Checa e o Montenegro no Grupo C da fase preliminar do Campeonato da Europa, cuja 40.ª edição decorre de 18 a 29 de junho, numa organização repartida entre República Checa, Alemanha, Grécia e Itália.







Lista das 32 pré-convocadas:



- Bases: Ana Carolina Rodrigues (Fribourg, Sui), Carolina Bernardeco (Cortegada, Esp), Carolina Gonçalves (Imortal), Eva Carregosa (FC Barcelona, Esp), Inês Bettencourt (Gonzaga Bulldogs, EUA), Inês Faustino (Benfica), Inês Viana (Benfica), Inês Vieira (Utah Utes, EUA), Joana Soeiro (Zamarat, Esp), Luana Serranho (Sporting), Maria Neto (Galitos), Marta Roseiro (Quinta dos Lombos), Marta Vargas (Vigarano, Ita) e Raquel Laneiro (Arxil, Esp).



- Postes: Carolina Cruz (Polisportiva Galli, Ita), Clara Silva (Texas Christian University, EUA), Emília Ferreira (Sporting), Joana Alves (GDESSA Barreiro), Lavínia Silva (Oaklands Wolves, Ing), Maria Kostourkova (Zaglebie Sosnowiec, Pol), Rita Rodrigues (União Sportiva) e Sofia da Silva (Azul Marino Mallorca Palma, Esp).



- Extremos: Inês Ramos (Esgueira), Josephine Filipe (Al-Qázeres, Esp), Laura Ferreira (La Tronche Meylan, Fra), Maianca Umabano (GDESSA Barreiro), Márcia da Costa (Castors Braine, Bel), Maria Correia (Azul Marino Mallorca Palma, Esp), Mariana Pereira (União Sportiva), Mariana Silva (Benfica), Sara Guerreiro (Cleveland State, EUA) e Simone Costa (Girolive Panthers, Ale).