Seleção feminina de basquetebol no pote 3 no sorteio da segunda ronda para Europeu

Em Mies, na Suíça, Portugal estará no mesmo pote da Eslováquia, Letónia, Croácia, Ucrânia e Polónia, numa fase que será composta por seis grupos de quatro equipas, sendo que avançam as duas melhores para a fase final.



As 12 seleções mais fortes juntam-se na fase final às anfitriãs Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia.



Os jogos da segunda fase de apuramento vão ser disputados em duas janelas temporais, entre 08 e 18 de novembro, e 07 a 17 de fevereiro de 2027, com três desafios em cada um dos períodos.



Portugal é uma das 17 equipas que avançaram na primeira fase, às quais se juntam outras sete, oriundas dos torneios de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIBA de 2026.



As ‘linces’, orientadas pelo selecionador Ricardo Vasconcelos, ficaram em segundo lugar do Grupo G, atrás da Sérvia, que estará no Pote 1, e à frente da Islândia, que terminou assim o seu percurso.



As lusas procuram a segunda presença consecutiva no principal torneio europeu, após a estreia em 2025.



Potes para o sorteio de 31 de março:



- Pote 1: França, Espanha, Alemanha, Sérvia, Itália e Turquia.



- Pote 2: República Checa, Hungria, Grã-Bretanha, Eslovénia, Montenegro e Grécia.



- Pote 3: Eslováquia, Letónia, Croácia, Portugal, Ucrânia e Polónia.



- Pote 4: Israel, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Bulgária e Áustria.

