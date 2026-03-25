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Seleção feminina de basquetebol no pote 3 no sorteio da segunda ronda para Europeu
A seleção portuguesa de basquetebol feminino vai integrar o terceiro dos quatro potes que vão estar no sorteio, no dia 31 de março, para a segunda ronda de qualificação para o Europeu de 2027, foi hoje anunciado.
Em Mies, na Suíça, Portugal estará no mesmo pote da Eslováquia, Letónia, Croácia, Ucrânia e Polónia, numa fase que será composta por seis grupos de quatro equipas, sendo que avançam as duas melhores para a fase final.
As 12 seleções mais fortes juntam-se na fase final às anfitriãs Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia.
Os jogos da segunda fase de apuramento vão ser disputados em duas janelas temporais, entre 08 e 18 de novembro, e 07 a 17 de fevereiro de 2027, com três desafios em cada um dos períodos.
Portugal é uma das 17 equipas que avançaram na primeira fase, às quais se juntam outras sete, oriundas dos torneios de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIBA de 2026.
As ‘linces’, orientadas pelo selecionador Ricardo Vasconcelos, ficaram em segundo lugar do Grupo G, atrás da Sérvia, que estará no Pote 1, e à frente da Islândia, que terminou assim o seu percurso.
As lusas procuram a segunda presença consecutiva no principal torneio europeu, após a estreia em 2025.
Potes para o sorteio de 31 de março:
- Pote 1: França, Espanha, Alemanha, Sérvia, Itália e Turquia.
- Pote 2: República Checa, Hungria, Grã-Bretanha, Eslovénia, Montenegro e Grécia.
- Pote 3: Eslováquia, Letónia, Croácia, Portugal, Ucrânia e Polónia.
- Pote 4: Israel, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Bulgária e Áustria.
As 12 seleções mais fortes juntam-se na fase final às anfitriãs Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia.
Os jogos da segunda fase de apuramento vão ser disputados em duas janelas temporais, entre 08 e 18 de novembro, e 07 a 17 de fevereiro de 2027, com três desafios em cada um dos períodos.
Portugal é uma das 17 equipas que avançaram na primeira fase, às quais se juntam outras sete, oriundas dos torneios de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIBA de 2026.
As ‘linces’, orientadas pelo selecionador Ricardo Vasconcelos, ficaram em segundo lugar do Grupo G, atrás da Sérvia, que estará no Pote 1, e à frente da Islândia, que terminou assim o seu percurso.
As lusas procuram a segunda presença consecutiva no principal torneio europeu, após a estreia em 2025.
Potes para o sorteio de 31 de março:
- Pote 1: França, Espanha, Alemanha, Sérvia, Itália e Turquia.
- Pote 2: República Checa, Hungria, Grã-Bretanha, Eslovénia, Montenegro e Grécia.
- Pote 3: Eslováquia, Letónia, Croácia, Portugal, Ucrânia e Polónia.
- Pote 4: Israel, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Bulgária e Áustria.