Seleção feminina de râguebi bate Suécia e alcança primeira vitória no WREC24

Portugal já vencia ao intervalo por 12-0, com ensaios de Maria Morant (24 minutos) e Mariana Marques, o primeiro dos quais transformado por Daniela Correia.



Na segunda parte, a capitã portuguesa somou mais dois pontapés certeiros, o primeiro, numa penalidade (45) que ampliou o marcador para 15-0, o segundo na transformação do primeiro de dois ensaios de Mariana Santos (51, 56) que fecharam o marcador.



No primeiro encontro disputado no WREC24, as ‘lobas’ tinham sido derrotadas em casa pelos Países Baixos (31-7), mas com o triunfo de hoje ocupam, agora, o segundo lugar, com cinco pontos, a cinco das neerlandesas.



As portuguesas voltam a entrar em ação em 30 de março, em Sitges, frente à Espanha, seleção que venceu sete vezes a competição, incluindo as últimas cinco edições, e qualificou-se para seis das nove edições do Campeonato do Mundo feminino.



Portugal disputa o Europeu feminino pela primeira vez, depois de em 2022/23 ter vencido o 'Trophy', segundo escalão europeu, entretanto extinto por desistência das restantes seleções após o final do campeonato.



O WREC24 é o principal escalão europeu feminino da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações.