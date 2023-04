Seleção feminina de râguebi vence na Alemanha e faz o `pleno` no Europe Trophy

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu hoje a Alemanha por 20-5, em Hürth, e alcançou o 'pleno' de vitórias no Europe Trophy 2022/23, com quatro triunfos noutros tantos encontros do segundo escalão europeu.