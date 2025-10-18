Mais Modalidades
Seleção feminina de ténis de mesa `de bronze` no Europeu por equipas
Portugal assegurou a medalha de bronze na prova feminina do Europeu por equipas de ténis de mesa, ao perder com a Alemanha por 3-0, nas meias-finais.
A seleção feminina, quarta do ranking europeu, já tinha assegurado uma medalha na sexta-feira, ao garantir a presença na semifinal da competição, a decorrer em Zadar, na Croácia, e hoje foi derrotada pelas germânicas, líderes europeias.
Fu Yu foi a primeira a entrar em ação, perdendo por 3-2 diante de Sabine Winter, com os parciais de 8-11, 11-4, 8-11, 11-4 e 11-2.
Depois, Jieni Shao foi derrotada por Annett Kaufmann (11-8, 11-9, 8-11 e 11-4) e Matilde Pinto por Nina Mittelham (10-12, 11-6, 11-9 e 11-8).
Esta é a quarta medalha consecutiva da seleção feminina lusa de ténis de mesa no Europeu por equipas, depois da prata alcançada em Nantes2019 e dos bronzes conquistados em Cluj-Napoca2021 e Malmö2023.
Na quinta-feira, as seleções feminina e masculina, que ‘caiu’ nos quartos de final, asseguraram a presença no Mundial de 2026, que irá acontecer em Londres.
(Com Lusa)