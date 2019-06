Seleção feminina de voleibol perde na Eslovénia por 3-1

Lusa Comentários 13 Jun, 2019, 09:47 | Outras Modalidades

Na última jornada, no sábado, Portugal joga em Tartu contra o quarto classificado, a Estónia, uma partida que vai definir os terceiro e quarto lugares, sendo que Eslovénia e Grécia decidirão entre si quem é primeiro.



Depois de ter imposto à Eslovénia uma derrota no sábado, em Paços de Ferreira, Portugal deu ontem boa réplica no jogo fora, ganhando mesmo o terceiro 'set', por 25-23.



A equipa eslovena venceu o jogo, realizado em Milinja e perante cerca de 600 espetadores, com os parciais de 27-25 (29 minutos), 25-15 (25), 23-25 (29) e 23-15 (23).



Julia Kavalenka, com 17 pontos, Bárbara Gomes, com 12 e Aline Rodrigues, com 11, foram os destaques de Portugal em termos ofensivos.



Quando as quatro seleções estão com cinco jogos disputados, a Eslovénia lidera, com 13 pontos, seguida pela Grécia, com 12, Portugal, com três e a Estónia, com dois.



Portugal está já afastado das meias-finais cruzadas, com os apurados do grupo A, e da luta pela subida à Golden League europeia de 2020.