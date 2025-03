Seleção feminina volta a perder com Espanha

No jogo realizado no Pavilhão Los Cantos, em Alcorcón, Portugal demonstrou alguma ineficácia na primeira parte, período em que as espanholas marcaram por Laura Monedero, aos 16 minutos, e Irene Córdoba, aos 21, jogadora que ainda faria um 'bis' aos 39.



Muito perto do final, Fifó reduziu para 3-1, aos 40, minuto em que, Portugal, a jogar no cinco contra quatro, ainda voltou a colocar a bola na baliza adversária, por intermédio de Carolina Rocha.



A seleção portuguesa viaja no domingo para Itália, onde disputa no Palazzetto dello Sport, em Montesilvano, o apuramento para o Mundial de dezembro, o primeiro sob a égide da FIFA, nas Filipinas.



Para garantir lugar no Mundial, Portugal precisa de terminar entre os dois primeiros do seu grupo A, do qual fazem também parte Suécia (jogo em 19 de março), Hungria (20 de março) e Itália (22 de março).