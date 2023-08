Seleção lusa de basquetebol perde com Bósnia na pré-qualificação para Paris2024

Frente a uma equipa com ‘estrelas’ como Dzanan Musa (Real Madrid) ou Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers), a formação lusa, desfalcada de Neemias Queta (Sacramento Kings), fez um grande primeiro período e ainda liderava a meio, mas foi ultrapassada no terceiro e não resistiu à ponta final dos bósnios.



A discrepância nas faltas – mais 12 dos portugueses (27 contra 15) – foi decisiva, já que originou que a Bósnia-Herzegovina beneficiasse de 40 lances livres (marcaram 29), enquanto Portugal só teve direito a 12, tendo eficácia de 91,67%.



“Nós fizemos o suficiente para ganhar, mas, mesmos que pudéssemos, não nos deixavam ganhar”, clamou o selecionador luso, Mário Gomes, para os seus jogadores, no último desconto de tempo que pediu, já com o jogo praticamente perdido.



Rafael Lisboa, com 22 pontos, com oito em 13 nos lançamentos de campo, e quatro assistências, foi o melhor marcador do encontro, enquanto Travante Williams somou 19 pontos, 13 dos quais no primeiro quarto, em que esteve imparável.



Na formação bósnia, Musa somou 21 pontos, com a ajuda de 13 lances livres (dos 16 de que beneficiou), e Nurkic contabilizou 17, com nove em 11 nos lances livres, e seis ressaltos, enquanto Luka Garza adicionou 15 pontos e 12 ressaltos e Edin Atic contribuiu com sete pontos e 10 assistências.



A Bósnia-Herzegovina era considerada unanimemente favorita, mas, muito bem defensivamente e com Travante Williams em ‘grande’, Portugal entrou muito melhor e chegou ao final do primeiro período a vencer por sete pontos (24-17).



No início do segundo quarto, a seleção lusa, com o norte-americano naturalizado a ‘desaparecer’ do jogo, ainda conseguiu aumentar a vantagem para 10 pontos (33-23), mas ao intervalo já só comandava por três (40-37).



Depois do 0-2, o ‘cinco’ de Aziz Bekir voltou ao comando no início do terceiro período (40-41), mas Portugal, que ainda voltou a liderar (42-41), foi mantendo o resultado equilibrado, com os lances livres a inclinarem o jogo para os bósnios (54-58).



No último período, Rafael Lisboa e Ricardo Monteiro foram segurando Portugal na corrida, mas um parcial de 7-0 da Bósnia-Herzegovina passou o resultado de 67-70 para 67-77, com 3.01 minutos para jogar, sentenciando o embate.



A seleção lusa volta a jogar na segunda-feira, defrontando a Hungria, que hoje perdeu com a anfitriã Polónia por 83-81, estando obrigada a vencer para continuar na corrida ao apuramento.



Jogo na Arena Gliwice, na Polónia.



Portugal – Bósnia-Herzegovina, 75-84.



Ao intervalo: 40-37.



Sob a arbitragem do lituano Gvidas Gedvilas, do búlgaro Martin Horozov e do turco Mehmet Karabilecen, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Diogo Ventura (3), Diogo Brito (8), Travante Williams (19), Miguel Queiroz e Daniel Relvão (4). Jogaram ainda Cândido Sá (3), Rafael Lisboa (22), Ricardo Monteiro (10), Gonçalo Delgado (2), Diogo Gameiro, Vladyslav Voytso (2) e João Guerreiro (2).



Selecionador: Mário Gomes.



- Bósnia-Herzegovina: Jusuf Nurkic (17), Edin Atic (7), Miralem Halilovic (6), Dzanan Musa (21) e Aleksandar Lazic (9). Jogaram ainda Luka Garza (15), Amar Gegic (7), Adin Vrabac (2), Amar Alibegovic e Kenan Kamenjas.



Selecionador: Aziz Bekir.



Marcha do marcador: 24-17 (primeiro período), 40-37 (intervalo), 54-58 (terceiro período) e 75-84 (resultado final).