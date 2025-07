Seleção masculina eliminada nos `quartos` da Taça das Nações de voleibol de praia

Gonçalo e Tomás Sousa abriram a jornada ao serem derrotados por Viera e Saucedo, por 0-2, com os parciais de 17-21 e 14-21.



Seguiram-se João Pedrosa e Hugo Campos, que ainda venceram o primeiro set (22-20) frente aos irmãos Huerta, num duelo muito equilibrado, mas perderam o segundo parcial (19-21) e cederam no ‘tie-break’ (11-15), o que impôs a derrota, por 1-2.



No final desta participação, Tomás Sousa reconheceu que a prestação ficou aquém das expectativas, embora sublinhasse a importância da experiência.



“Foi uma prestação um pouco abaixo do que esperávamos. Sabíamos que a qualidade dos adversários era muito grande e que tínhamos de estar na melhor forma. Mas estar neste nível é sempre uma aprendizagem e isso é que tiramos desta competição”, disse o jogador, que fez dupla com o seu irmão Gonçalo.



Tomás deixou ainda elogios à dupla compatriota, Pedrosa e Campos, considerando que foram um exemplo.



“Tiveram uma excelente prestação, ajudaram muito a equipa, porque quando nós perdemos, as vitórias deles fizeram com que passássemos as rondas. Agradecemos pela dedicação que têm todos os dias connosco a treinar. Queremos seguir os passos deles e afirmar-nos lá fora”, afirmou.



Já João Pedrosa, que fez dupla com Hugo Campos, mostrou-se orgulhoso pela forma como a dupla encarou toda a competição e sobretudo este desafio final frente à Espanha.



“Este último jogo, apesar de termos perdido, lutámos até ao final e podemos estar orgulhosos. Infelizmente cometemos erros pouco usuais. O serviço deles deixou-nos um pouco desconfortáveis. Hoje não foi o nosso dia”, admitiu.



Ainda assim, Pedrosa considerou que a campanha portuguesa trouxe sinais muito positivos, tendo já em vista a participação no Campeonato da Europa.



“Estes jogos, contra equipas de grande qualidade, nomeadamente com a Noruega, foram muito positivos para testarmos coisas e evoluirmos. Mas estamos preparados para os desafios que aí vêm. Agora é tempo de voltar ao foco e prepararmo-nos para o Europeu”, partilhou.



Com a eliminação das duplas portuguesas, as meias-finais masculinas de domingo colocam em destaque a força das seleções da Noruega, dos Países Baixos e de Espanha.



No setor feminino, e depois das duplas portuguesas Gabriela Coelho/Mariana Maia e Vanessa Paquete/Raquel Lacerda terem sido eliminadas, sexta-feira, nos quartos de final, frente aos Países Baixos, as meias-finais realizam-se ainda hoje, com destaque para os embates entre Alemanha e Espanha e entre Ucrânia e Países Baixos.



A edição 2025 da Taça das Nações de Voleibol de Praia decorre até domingo, dia 20, na Praia da Baía, em Espinho, com entrada gratuita e a participação de algumas das melhores seleções europeias.