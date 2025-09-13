Seleção nacional feminina vice-campeã da Europa em hóquei em patins

As portuguesas, que até se adiantaram no marcador pela inevitável Marlene Sousa, deram réplica às campeãs europeias e mundiais, obrigando-as a aplicarem-se para confirmarem o seu favoritismo, traduzido em seis vitórias e nuns impressionantes 48 golos marcados e apenas três sofridos, no acumulado de jogos frente a Portugal.



Minutos depois de ter garantido a presença na final, Ricardo Barreiros insistiu na preparação cuidada para este Europeu e o previsível confronto final com a favorita Espanha, assumindo que isso passou até pela lista de eleitas.



Em rigor, o jogo foi bem diferente do primeiro confronto da fase de grupos, que se revelou um ‘passeio’ para as espanholas, vencedoras por 8-1.



A agressividade do combinado luso colocada em cada lance mostrou, desde logo, a ambição de uma equipa que voltou a ter Marlene Sousa como uma das figuras maiores da seleção, bem evidente no golo inaugural, aos dois minutos, em lance individual concluído com um remate forte e colocado.



A avançada do Benfica quase repetiu a receita no minuto seguinte, mas a resposta das campeãs europeias e mundiais foi mais efetiva, com Aina Florenza a empatar.



O jogo manteve intensidade máxima, com as duas equipas a poderem marcar por diversas ocasiões, mas a exclusão momentânea de Marlene Sousa, aos nove minutos, inclinou o jogo até aí equilibrado para o lado das espanholas, felizes na forma como chegaram à vantagem, por Sanjurjo, nos instantes finais dos dois minutos de superioridade numérica.



Raquel Santos dispôs, depois, de uma excelente oportunidade para empatar, numa grande penalidade a castigar uma falta sobre Marlene Sousa, mas acertou na máscara da guarda-redes Anna Salvat.



Na resposta, aos 15 minutos, a avançada do Benfica Aimée Blackman fez o terceiro para a Espanha, aproveitando uma bola defendida por Sandra Coelho.



A felicidade da espanhola não fez espelho nos ataques de Beatriz Várzeas e Catarina Costa para Portugal, novamente penalizado aos 23 minutos, num desvio de Aina Florenza a remate de Victòria Porta.



O 4-1 ao intervalo era demasiado pesado para Portugal e o cenário ficou ainda pior depois do golo de Piquero no reatamento, aos 28 minutos.



Beatriz Várzeas reduziu cinco minutos depois, aos 32, e Marlene Sousa, pouco depois, ficou perto do terceiro e de relançar a discussão do resultado.



Portugal acabou a partida a jogar cinco para quatro, mas esta situação de risco custou-lhe mais dois golos, anotados por Aina Florenza, melhor marcadora da prova, com 12 golos, três deles na final, e Sanjurjo.







Jogo no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes.



Espanha – Portugal: 7-2.



Ao intervalo: 4-1.







Marcadores:



0-1, Marlene Sousa, 02 minutos.



1-1, Aina Florenza, 03.



2-1, Maria Sanjurjo, 11.



3-1, Aimée Blackman, 15.



4-1, Aina Florenza, 23.



5-1, Marta Piquero, 28.



5-2, Beatriz Várzeas, 32.



6-2, Aina Florenza, 49.



7-2, Maria Sanjurjo, 50.







Sob a arbitragem do francês Noe Herbel e do italiano Simone Brambilla, as equipas alinharam:



- Espanha: Anna Salvat, Piquero, Maria Sanjurjo, Aina Florenza e Victòria Porta. Jogaram ainda Gemma Solé, Aimée Blackman, Elsa Salvanya e Mariona Colomer.



Treinador: Sergi Macià.



- Portugal: Sandra Coelho, Leonor Coelho, Raquel Santos, Maria Sofia Silva e Marlene Sousa. Jogaram ainda Sofia Moncóvio, Beatriz Várzeas, Catarina Costa e Inês Severino.



Treinador: Ricardo Barreiros.



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.

