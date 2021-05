Seleção nacional quer confirmar um lugar entre as potências do atletismo europeu

Jorge Vieira, presidente da FPA, sublinhou que "esta é a prova rainha do atletismo por equipas" e relembrou que, tal como em 2019, Portugal parte para a Polónia em busca de "tornar possível o impossível".



"Em 2019 conseguimos a subida à Superliga graças ao trabalho e dedicação dos atletas. Hoje, é isso que também desejamos, que demonstrem em competição o mesmo empenho que têm nos treinos, sabendo que nesta prova todos são fundamentais para a classificação final", disse o líder da FPA na cerimónia que decorreu na tribuna presidencial do Estádio Nacional, acrescentando que "apesar de ser um país pequeno, Portugal tem a capacidade de contrariar as expectativas".



José Santos, selecionador nacional de atletismo, vincou o grande objetivo da equipa lusa na competição, que decorre em Silesia, na Polónia, no próximo fim de semana, e passa por assegurar uma vaga entre a elite do atletismo europeu, garantindo que os atletas estão preparados para esse desafio.



"Vamos à procura de ficar na Superliga. Esse é o grande objetivo da nossa seleção e julgo que estamos preparados. Queremos estar entre os oito melhores da Europa. Vamos para dar o nosso melhor", garantiu o selecionador.



Entre os 46 atletas eleitos está Patrícia Mamona, que recentemente ganhou a medalha de ouro nos Europeus de pista coberta, também na Polónia, estabelecendo um novo recorde nacional do triplo salto.



A atleta do Sporting é das mais experientes no grupo, mas frisa que os mais jovens têm conseguido superar-se nestes momentos e que todos serão decisivos para conseguir a maior pontuação possível.



"Temos boas expectativas para esta competição. O objetivo é, sem dúvida, conseguir a maior pontuação para a equipa, para nos mantermos na Superliga. Para mim, isso significa apurar-me para o último salto e aí fazer melhor do que as outras atletas. É uma competição com um formato diferente, em que tudo pode acontecer, mas vou para saltar o máximo possível", garantiu.



A poucas semanas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a atleta lusa admite que encara esta prova também como um "teste" para o grande evento desportivo mundial.



"Todas as competições são experiências positivas e não há melhor treino do que competir com as melhores do mundo. Pessoalmente, estou à procura da melhor forma, porque só comecei a competir agora e a ideia é estar no pico de forma nos Jogos, por isso esta prova pode ser um bom teste", terminou Patrícia Mamona.



A seleção nacional de atletismo para os Campeonatos da Europa por equipas, que decorrem na Polónia, a 29 e 30 de maio, é composta por 46 atletas, que irão competir em provas como o salto em comprimento, em altura, o lançamento do disco, do martelo e em distâncias que variam entre os 100 e os 5.000 metros.