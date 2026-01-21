Mais Modalidades
Seleção portuguesa bicampeã de futsal segue "na máxima força" para o Europeu
A seleção portuguesa de futsal cumpriu os últimos treinos em Portugal antes de rumar esta quarta-feira à Eslovénia, onde disputa a fase final de um Campeonato da Europa pela 11.ª vez e procura defender o título de bicampeão europeu "na máxima força".
A formação comandada por Jorge Braz mede forças frente à Itália no próximo sábado, na estreia da 13.ª edição do Europeu de futsal, a quem Portugal ganhou nas últimas três ocasiões.
"Itália é um adversário difícil, mas não fugimos ao nosso objetivo, que é vencer. Temos noção da nossa valia e da nossa capacidade para vencer o jogo. Independentemente de ser Itália ou outra equipa seria sempre um adversário difícil. Estaremos prontos para ultrapassarmos essas dificuldades", confirmou Tiago Brito aos jornalistas.
O grupo renovado e com algumas ausências regressa à Eslovénia onde foi campeão europeu pela primeira vez, focado nos duelos da fase de grupos, apesar da ambição de revalidar os títulos conquistados em 2018 e 2022.
"A experiência é importante, mas também a irreverência. Melhor que ninguém, o mister sabe gerir todas as essas qualidades de cada um de nós para colocar em prol da equipa”, concluiu o jogador do SC Braga.
Na FPF Arena a assistir ao último treino da equipa das ‘quinas’ esteve também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que aproveitou o momento para incentivar os atletas e a equipa técnica: “Vão ter um país inteiro a dar-vos muita força, façam-nos felizes e sejam felizes”.
Créditos: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
Se seguir em competição, Portugal participa nos quartos-de-final, agendados para 31 de janeiro e 1 de fevereiro. As ‘meias’ disputam-se a 4 de fevereiro, enquanto a final e o jogo da luta pelo terceiro lugar estão marcados para 7 de fevereiro, na Eslovénia.
Entusiasmado e confiante com o desafio, o internacional português acredita que o grupo está “bem preparado” depois dos últimos testes frente à Bósnia-Herzegovina, que venceu por 8-1 e 3-0.
Os encontros da seleção portuguesa disputam-se todos na Arena Stozice em Liubliana, capital eslovena e anfitriã do Europeu, que também é disputado na Letónia e Lituânia, entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro.
"A Bósnia foi uma equipa que nos trouxe dificuldades que podermos apanhar na fase de grupos. Aplicámos da forma correta aquilo que o mister nos pediu para estarmos preparados para esta fase final", acrescentou.
"Foi na dinâmica do futsal que começou esta nova ordem de que Portugal entra sempre para ganhar. Que sejam o que são: ambiciosos, respeitadores, comprometidos e que nos tragam mais uma alegria. Habituem-se, tudo que Portugal entra é para ganhar”, completou.
Portugal está no grupo D do Campeonato da Europa de futsal. Depois do encontro com os italianos, a seleção portuguesa defronta a Hungria, a 27 de janeiro, e a Polónia, a 29, no fecho da fase de grupos da competição.
