Seleção portuguesa bicampeã de futsal segue "na máxima força" para o Europeu

Entusiasmado e confiante com o desafio, o internacional português acredita que o grupo está “bem preparado” depois dos últimos testes frente à Bósnia-Herzegovina, que venceu por 8-1 e 3-0.

Os encontros da seleção portuguesa disputam-se todos na Arena Stozice em Liubliana, capital eslovena e anfitriã do Europeu, que também é disputado na Letónia e Lituânia, entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro.





"A Bósnia foi uma equipa que nos trouxe dificuldades que podermos apanhar na fase de grupos. Aplicámos da forma correta aquilo que o mister nos pediu para estarmos preparados para esta fase final", acrescentou.





Créditos: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)





"Foi na dinâmica do futsal que começou esta nova ordem de que Portugal entra sempre para ganhar. Que sejam o que são: ambiciosos, respeitadores, comprometidos e que nos tragam mais uma alegria. Habituem-se, tudo que Portugal entra é para ganhar”, completou.





Créditos: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Portugal está no grupo D do Campeonato da Europa de futsal. Depois do encontro com os italianos, a seleção portuguesa defronta a Hungria, a 27 de janeiro, e a Polónia, a 29, no fecho da fase de grupos da competição.

A formação comandada por Jorge Braz mede forças frente à Itália no próximo sábado, na estreia da 13.ª edição do Europeu de futsal, a quem Portugal ganhou nas últimas três ocasiões.Independentemente de ser Itália ou outra equipa seria sempre um adversário difícil. Estaremos prontos para ultrapassarmos essas dificuldades", confirmou Tiago Brito aos jornalistas.O grupo renovado e com algumas ausências regressa à Eslovénia onde foi campeão europeu pela primeira vez, focado nos duelos da fase de grupos, apesar da ambição de revalidar os títulos conquistados em 2018 e 2022."A experiência é importante, mas também a irreverência. Melhor que ninguém, o mister sabe gerir todas as essas qualidades de cada um de nós para colocar em prol da equipa”, concluiu o jogador do SC Braga.Na FPF Arena a assistir ao último treino da equipa das ‘quinas’ esteve também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que aproveitou o momento para incentivar os atletas e a equipa técnica:Se seguir em competição, Portugal participa nos quartos-de-final, agendados para 31 de janeiro e 1 de fevereiro. As ‘meias’ disputam-se a 4 de fevereiro, enquanto a final e o jogo da luta pelo terceiro lugar estão marcados para 7 de fevereiro, na Eslovénia.