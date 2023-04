Seleção Portuguesa conquista ouro na Taça do Mundo do Fosso Olímpico

Este foi um fim-de-semana excecional para a competição de tiro, na Taça do Mundo do Fosso Olímpico, que se realizou em Larnaca, no Chipre. Os atletas portugueses destacaram-se e representaram Portugal de forma exímia, tendo Maria Inês de Barros e João Paulo Azevedo arrebatado a Medalha de Ouro, depois de ganharem à equipa dos Estados Unidos da América.