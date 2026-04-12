Seleção portuguesa de futebol de praia termina Acapulco Cup em segundo lugar

André Lourenço (três golos), Leo Martins (dois), Bê Martins, Duarte Algarvio e Bernardo Lopes apontaram os golos de Portugal diante dos ‘aztecas’, que ainda marcaram por Ramón Maldonado e Cesar Cruz.



A seleção agora orientada por Bruno Torres ficou no segundo lugar da Acapulco Cup, com seis pontos, após ter vencido os Estados Unidos na estreia (8-2) e perdido com o Paraguai na segunda jornada (3-0).



Com um triunfo por 9-0 sobre os norte-americanos na derradeira ronda, o Paraguai ergueu o troféu em Acapulco de Juárez, com um pleno de vitórias, somando nove pontos.