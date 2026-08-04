Seleção russa de voleibol renuncia ao Mundial2027 na Polónia por razões de segurança

O organismo fundamentou a decisão na convicção de que o torneio "carecerá de um nível desportivo significativo e será fortemente politizado", face ao apoio polaco à Ucrânia desde o início do conflito militar.



"A seleção masculina russa não participará no Campeonato Mundial de 2027, que será realizado na Polónia, devido à falta de garantias de segurança para os atletas russos naquele país", informou a Federação Russa de Voleibol (RVF) em comunicado.



Em sentido inverso, as autoridades russas revelaram que prosseguem as negociações com a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para viabilizar a presença da seleção feminina no Mundial de 2027, organizado conjuntamente pelos Estados Unidos e Canadá.



O presidente da Federação Russa de Voleibol (RFV), Stanislav Shevshenko, congratulou-se com o facto de a FIVB ter acolhido as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI), sublinhando que, após quase quatro anos de interdição, as equipas nacionais foram "totalmente reintegradas" e estão de regresso às competições internacionais.



No âmbito deste regresso, a FIVB manteve congelado o 'ranking' das seleções russas, o que vai permitir a integração da Rússia na Liga das Nações de 2027. O torneio será excecionalmente alargado de 18 para 19 equipas, tanto na vertente masculina como feminina.



A decisão surge no seguimento da resolução tomada pelo COI a 07 de julho, que levantou provisoriamente a suspensão ao Comité Olímpico Russo --- em vigor desde outubro de 2023 --- e recomendou às federações internacionais a retirada das sanções aplicadas devido à guerra na Ucrânia e ao programa de dopagem.



A alteração das diretivas permite que os atletas russos qualificados possam representar o seu país nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028 sob a bandeira nacional, ao contrário do estatuto de atletas neutros imposto em Paris2024 e nos Jogos de Inverno Milão-Cortina2026.



Apenas a World Athletics optou por manter a exclusão, decisão contestada pela federação russa de atletismo.