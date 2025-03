Seleção "só pensa no terceiro lugar" do REC25

“O objetivo é terminar em terceiro lugar no REC25, que foi com isso que nos comprometemos, com acabar da melhor maneira possível. Queríamos ir à final, não conseguimos, por isso, agora, não podemos pensar noutra coisa que não seja o terceiro lugar”, disse o jogador do Benfica, em declarações à agência Lusa.



Portugal venceu o Grupo B do REC25, mas falhou o apuramento para a final após perder com a Espanha (42-31), em Lisboa, nas meias-finais.



Por isso, volta a defrontar a Roménia, que já venceu na fase de grupos (34-6), em Botosani, agora em encontro de atribuição do terceiro e quatro lugares.



Apesar do triunfo pela maior diferença de sempre frente, Lima advertiu que “não há dois jogos iguais” e que “as duas equipas estão no mesmo contexto e focadas para fazer um grande jogo”.



“Não podemos fiar-nos no resultado do último jogo. Vamos começar do zero, com a cabeça bem levantada. Trabalhámos muito esta semana para arrancar uma grande vitória no domingo”, apontou.



O centro vai ser titular e assumir o papel de capitão na seleção portuguesa, na ausência de Tomás Appleton, de acordo com a equipa anunciada hoje pelo selecionador, Simon Mannix.



Portugal vai alinhar, de 1 a 15, com David Costa, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Steevy Cerqueira, Martim Bello, José Madeira, Nicolas Martins, Vasco Baptista, Hugo Camacho, Manuel Vareiro, Diogo Rodrigues, José Lima, Gabriel Aviragnet, Raffaele Storti e Simão Bento.



No banco de ‘reforços’ vão estar Abel da Cunha, Nuno Mascarenhas, Cody Thomas, António Rebelo de Andrade, Diego Pinheiro, João Granate, António Campos e Joris Moura.



A seleção portuguesa de râguebi recebe a Roménia no domingo, em partida de atribuição do terceiro e quarto lugares do REC25 com início previsto para as 15:00, no Campo A do CAR do Jamor, em Oeiras, e arbitragem do georgiano Saba Abulashvili.



Portugal venceu o Grupo B do REC25, com triunfos sobre Bélgica (casa, 40-30), Alemanha (casa, 56-15) e Roménia (fora, 34-6), mas foi derrotado pela Espanha (42-31), nas meias-finais, em Lisboa.



A final será disputada, também no domingo, entre a Geórgia, que eliminou a Roménia nas meias-finais, e a Espanha.



A classificação final deverá determinar o escalonamento no sorteio do Mundial Austrália2027 das quatro seleções europeias que se apuraram para a competição ao qualificarem-se para as meias-finais do REC25.



Geórgia, Espanha, Portugal e Roménia foram as primeiras seleções a juntar-se às 12 já apuradas por terem terminado nos primeiros três lugares dos seus grupos no Mundial França2023: França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Austrália, Inglaterra, Argentina e Japão.