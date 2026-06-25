Selecionador confiante que Portugal seguirá no apuramento do Mundial de basquetebol

Os ‘linces’ começaram esta semana a preparar, em Matosinhos, o duplo compromisso oficial frente a Montenegro, a 2 de julho, e à Grécia, no dia 5, dois adversários que estão na luta direta com Portugal pela passagem à próxima fase de apuramento.



“Serão dois jogos muito difíceis contra adversários que são diferentes. Mas temos que estar preocupados com as nossas coisas, até porque não temos tempo para estar a fazer grandes mudanças. São jogos muito importantes para nós, mas também para os adversários”, disse o selecionador nacional.



Neste momento, a equipa das ‘quinas’ é segunda classificada do grupo de qualificação, com seis pontos, os mesmos que Montenegro e menos um que a Grécia, sendo que uma vitória frente aos montenegrinos carimba desde já a passagem à próxima fase de apuramento.



“O nosso objetivo é ganhar o máximo de jogos possível, pois estou confiante que vamos passar à fase seguinte [de apuramento] e é importante o número de vitórias que trazemos desta fase. Para já temos pela frente dois jogos muito competitivos, muito duros, mas vamos concentrar-nos apenas no primeiro”, afirmou o técnico.



Sobre esse primeiro embate, com Montenegro, o selecionador nacional evitou fazer comparações com o duelo da primeira volta, no qual Portugal venceu, fora, por 83-62.



“O selecionador de Montenegro não é o mesmo que na primeira janela, e toda a gente tem consciência que o resultado nesse jogo foi uma surpresa até para nós. Não propriamente por termos ganho, porque sabíamos que tínhamos capacidade para ganhar, mas pela diferença que foi”, alertou.



A comitiva lusa iniciou, em Matosinhos, os trabalhos de preparação para estes dois duelos com o foco dividido entre a recuperação física e o planeamento tático.



"É uma dificuldade acrescida nestes momentos da época, porque os jogadores chegam em estados de forma diferentes uns dos outros. Alguns estiveram a jogar até há uma semana, outros já não estão a jogar há quase dois meses. É tentar ir encontrando o melhor equilíbrio possível", explicou o técnico.



Para colmatar este desfasamento e acelerar a preparação, Portugal vai realizar um teste diante da Suíça, sexta-feira, no qual Mário Gomes retira a pressão do resultado, priorizando a rotação de atletas.



"Claro que queremos sempre ganhar, mas não é prioritário. Vamos controlar os minutos de jogo e gerir o esforço, porque treinar só não chega para readquirir ritmo competitivo”, apontou.



Questionado sobre a ausência do poste Neemias Queta, que não integra esta convocatória por estar a negociar um novo contrato com a equipa dos Boston Celtics, da NBA, Mário Gomes relativizou a indisponibilidade do poste.



"É claro que a equipa é mais forte com o Neemias, mas temos feito a maior parte das qualificações sem ele, e esta não vai ser diferente. Se passarmos à segunda fase de qualificação, serão doze jogos e dez deles sem o Neemias. É o que é", desabafou o selecionador.



Apesar dos constrangimentos burocráticos que limitam a utilização do atleta, o técnico reforçou que a relação do basquetebolista com a equipa nacional permanece inalterada.



"O Neemias quer vir à Seleção sempre que pode e sabe que a gente o quer cá sempre. Vamos trabalhar da mesma maneira que temos trabalhado quando não o temos. Não causa nenhuma dificuldade acrescida porque tem sido normal não podermos contar sempre com ele”, concluiu.