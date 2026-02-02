Selecionador diz que Portugal "tem muito para crescer"

“Fico muito orgulhoso da equipa que temos. Ainda tem muito potencial e mostrámos isso. Ficamos em 12.º, mas sabemos que estamos entre o 12.º e o 10.º. Podemos competir”, atirou Ferran Pascual, pouco depois da derrota diante da Alemanha (13-12), no jogo de atribuição dos 11.º e 12.º lugares.



O jogo estava empatado a 11 a 1.02 minutos do final, mas as alemãs lograram marcar duas vezes contra um golo das lusas, num jogo em que Maria Machado acabou como melhor marcadora de Portugal, com cinco golos, despedindo-se do torneio com 18 ao todo.



Portugal encerra, assim, a sua quarta participação em campeonatos da Europa, a primeira desde 2016, quando logrou o 10.º lugar, então entre apenas 12 equipas, ao contrário das 16 da presente edição – antes, tinha logrado dois 11.º lugares, entre 12.



Para Pascual, a partida de hoje ficou decidida por “pequenos detalhes”, mas prefere levar do Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal “a atitude, a vontade e o talento da equipa, que fez um jogo inacreditável”.



“As condições de treino das nossas estão muito por baixo das da Alemanha. Há jogadoras profissionais que vivem disto. As nossas deixam o trabalho para estar aqui, tiram férias para treinar e viajar, para dar a vida por este país”, elogiou.



Deste campeonato, o técnico prefere levar não apenas a fase final, “mas o processo”, com um trabalho para devolver Portugal ao Europeu.



“Com trabalho diário, conseguimos, apurámo-nos, tirámos experiência. É o fim de um processo longo, mas que é para continuar. Têm evoluído de forma espetacular, é continuar e usar o trabalho feito no passado para atingir objetivos mais ambiciosos no futuro”, afirmou.



Daqui para a frente, notou, espera “ficar muito tempo” e salientou o “prazer” que é treinar uma equipa que “ainda tem muito para crescer”, reforçou, com um plantel jovem que, em abril, enfrentará a Taça do Mundo, em Malta.



“A ver se fazemos melhor do que aqui, para continuar. Se não vamos à Taça, ao próximo apuramento... será um passo atrás. Sou o selecionador para ir em frente, para dar passos atrás, não estarei”, comentou.