Selecionador fala em sorteio duro para qualificação para Eurobasket feminino (C/ÁUDIO)



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Redação, 31 mar 2026 (Lusa) – O selecionador português feminino de basquetebol, considerou hoje que Portugal teve um sorteio duro para a segunda fase da qualificação para o Europeu de 2027, na qual vai defrontar Alemanha, Hungria e Dinamarca.



“Foi um sorteio duro. Foi um sorteio não muito fácil ou favorável. Estando no terceiro pote, sabemos sempre que vão aparecer duas cabeças de série muito fortes. Ainda assim, são duas equipas com uma estrutura física, com resultados recentes muito, muito fortes e que, realmente, nos vão criar muitas dificuldades”, assumiu Ricardo Vasconcelos, em declarações à agência Lusa.



O selecionador considerou ainda que até a equipa do quarto pote, a Dinamarca, será difícil, porque é “a equipa com mais ascendente neste momento da Europa” e que ganhou duas vezes à Croácia na primeira fase.



“Os nossos objetivos não mudam em função do grupo. Os nossos objetivos serão exatamente os mesmos que seriam com qualquer outro grupo, mas somos conscientes de que vamos ter que apresentar um basquetebol, nomeadamente do ponto de vista defensivo, muito correto, com estratégias muito adequadas para poder levar a vencidas equipas como a Alemanha, a Hungria e a própria Dinamarca”, referiu.



Ricardo Vasconcelos reforçou a estrutura física das duas principais adversárias, “equipas que rapidamente põem jogadores de dois metros a jogar dentro do campo”, algo que coloca mais problemas a Portugal.



“Nós somos conscientes disso. Temos vindo a crescer no mundo e na modalidade do basquetebol, mas ainda sofremos por jogar com este tipo de equipas. Portanto, temos que realmente apresentar um basquetebol muito adequado, temos que ter as estratégias muito bem definidas”, afirmou.



Ricardo Vasconcelos lembrou que houve alterações na fase de qualificação, com os dois primeiros a passar diretamente, sem ter de recorrer a play-offs, o que pode permitir mais derrotas, desde que se tenha vantagem no confronto direto com o segundo lugar, garantindo que, para conseguir bons resultados, Portugal vai ter de manter sempre o seu ADN, de muita agressividade defensiva.



“O nosso talento, o que nos permite é ser disciplinados do ponto de vista defensivo. Não somos uma equipa com variabilidade de talento ofensivo. [...] Não temos 500 jogadoras com facilidade de encontrar o cesto e marcar cesto de várias maneiras. Temos duas ou três jogadoras que jogam no pintado, mas não somos uma equipa de grande talento ofensivo. Somos uma equipa de disciplina tática defensiva e esse ADN não podemos alterá-lo agora e não faz sentido. Nós só conseguiremos ganhar jogos quando entrarmos nas emoções dos nossos rivais e nós só conseguimos entrar nas emoções deles defendendo”, lembrou.



Depois de ter estado no Eurobasket2025, o selecionador diz que o sonho de voltar a estar tem de estar sempre presente, “não há outra hipótese”.



“Depois de termos provado que somos capazes, temos que acreditar que vamos continuar a ser capazes. Que é fácil? Não é. Nunca foi. Também não passará a ser agora”, referiu.



Os encontros da segunda fase de qualificação apenas se jogam em novembro de 2026 e em fevereiro de 2027, com Ricardo Vasconcelos a dizer que vai tentar aproveitar o mês de agosto para preparar o arranque do Grupo N da segunda fase de qualificação, com equipas que vão ao Mundial.



Para chegar aqui, Portugal conseguiu qualificar-se no Grupo G da primeira fase, atrás da Sérvia, que terminou 100% vitoriosa e à frente da Islândia, com os mesmos pontos, valendo o triunfo por 100-70 em casa sobre as nórdicas para seguir em frente.



Para chegar ao Eurobasket2027, que se disputa na Bélgica, bicampeã, Finlândia, Lituânia e Suécia, Portugal terá de ficar num dos dois primeiros lugares do seu grupo.