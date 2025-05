Selecionador quer Portugal de nível para fechar qualificação com triunfo

Na quinta-feira, os ‘heróis do mar’, muito renovados, foram derrotados na Roménia (28-24), para a quinta jornada do Grupo 8 de qualificação, mas garantiram o primeiro lugar da ‘poule’.



“Sabemos que Israel tem grandes esperanças de se qualificar e nós, por outro lado, queremos estar à altura do nível que criámos com os heróis do mar. Por isso, vamos continuar a lutar em todos os jogos e este é o próximo. Estes jogadores que temos aqui, apesar de serem jovens, já têm o cunho do andebol Portugal. Por isso, vamos lutar para ganhar”, disse o técnico, citado em comunicado pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA).



Por sua vez, o pivot Ricardo Brandão revelou que o grupo está “cada vez melhor” e pediu concentração para tornar a missão diante dos israelitas mais fácil, no domingo.



“Queremos ganhar no domingo. Sabemos que não vai ser uma tarefa fácil, temos que estar concentrados, mas estamos a trabalhar para isso e creio que é possível. Sinto que o grupo está cada vez melhor, a cada treino há uma evolução muito grande”, contou.



O jogador do FC Porto, de 21 anos, relembrou que esta é a “primeira vez que muitos atletas [convocados] estão juntos”, pelo que “cada treino é uma oportunidade para aprimorar certos aspetos e certos pormenores”.



Apesar da derrota, na quinta-feira, Portugal beneficiou do triunfo de Israel frente à Polónia (33-31) para garantir o primeiro lugar do grupo, que lidera com sete pontos a uma ronda do fim, seguido da Roménia com cinco, formação sobre a qual a equipa lusa tem vantagem no confronto direto, pois venceu em Santo Tirso, por 37-30.



Israel e a Polónia seguem nos lugares seguintes do grupo, ambas com quatro pontos.



Apuram-se para o Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026, na Dinamarca, Noruega e Suécia, os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.