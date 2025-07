Seleções portuguesas conseguem três vitórias no arranque dos Europeus de andebol de praia

No Grupo B da fase de grupos preliminar da competição masculina, os lusos começaram por bater a Turquia, por 20-10 e 16-13, e depois mantiveram a toada no jogo da tarde, ante a República Checa, de novo sem largar nenhum set, por 22-18 e 15-12.



Com este resultado, somam quatro pontos, os mesmos da Alemanha, e já asseguraram a participação na Ronda Principal, faltando saber se avançam como primeiros ou segundos da ‘poule’, uma vez que checos e turcos não somam qualquer ponto nesta fase.



Portugueses e alemães decidem, na quarta-feira de manhã, pelas 07:30 de Lisboa, o primeiro lugar.



No Europeu feminino, também no Grupo B, menor sorte para as lusas, que decidem a entrada na 'main round' também na quarta-feira, ante a Noruega, que soma igualmente dois pontos.



O dia abriu com uma derrota ante a França, por 2-1 (23-20, 16-20 e 12-10), seguindo-se outro jogo decidido no ‘shootout’, favorável às portuguesas por 6-4, depois de um 20-22 para as turcas e um 16-14 para a seleção lusa.