Sem campeões. Andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol terminam época

O cancelamento das provas deixa sem campeões ou descidas os campeonatos destas quatro modalidades de pavilhão, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 08 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Benfica liderava os campeonatos de voleibol e hóquei em patins, o FC Porto o de andebol e o Sporting o de basquetebol.

O andebol, o basquetebol, o hóquei em patins e o voleibol juntam-se, 21 dias depois, ao futsal, que tinha sido a primeira ‘vítima’ da pandemia de covid-19.

Decisão invulgar

As federações (Federação de Andebol de Portugal, Federação Portuguesa de Basquetebol, Federação de Patinagem de Portugal e Federação Portuguesa de Voleibol) emitiram um comunicado conjunto no qual dão a conhecer as decisões referidas, assim como no que respeita a subidas e descidas nas várias competições das modalidades em questão.

Destaque para o facto da importância dada à classificação para o acesso às competições europeias 2020/2021: "Para as competições europeias 2020/2021, a ordem de prioridade a comunicar às Federações Internacionais, assentará no critério desportivo da classificação no momento da suspensão das respetivas competições", pode ler-se no documento.

c/Lusa