Sergio Llull dá 11.º título europeu de basquetebol ao Real Madrid

Na última posse de bola dos ‘merengues’, em desvantagem por um ponto, Llull marcou um cesto na ‘cara’ do ‘gigante’ Moustapha Fall, deixando apenas 3,1 segundos no cronómetro, suficientes para Kostas Sloukas conseguir lançar, mas sem sucesso.



Os ‘merengues’ concretizaram, assim, uma recuperação encetada na fase final do encontro, que terminaram com um parcial de 7-0, muito também por culpa do base Sergio Rodríguez, autor de um ‘triplo’ também decisivo, a 47,2 segundos do final.



Rodríguez foi determinante, com 15 pontos e nove assistências, num jogo em que o ‘gigante’ cabo-verdiano Walter Tavares também vincou a sua influência, com 13 pontos e 10 ressaltos, sendo eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da ‘final four’.



O francês Fabien Causeur juntou 11 preciosos pontos e o croata Mario Hezonja também foi importante, com 12.



No conjunto helénico, os melhores foram o búlgaro Sasha Vezenkov, que confirmou o porquê de ter sido o MVP da fase regular, ao somar 29 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, e o norte-americano Isaiah Canaan, autor de 21 pontos, incluindo cinco ‘triplos’.



O encontro começou equilibrado, mas, depois de uma igualdade a nove pontos, os gregos, com Cannan inspirado nos lançamentos longos, conseguiram um parcial de 15-3 e escaparam (24-12).



Os ‘merengues’ ainda reagiram no final do primeiro período, reduzindo para 24-17, e continuaram por cima, conseguindo passar para a frente do marcador e ganhar cinco pontos de vantagem (45-40), ‘anulada’ pelos gregos até ao intervalo (45-45).



Depois de um segundo período com os ataques a prevalecer (49 pontos entre as duas equipas), o terceiro teve mais defesa (32), com o Olympiacos quase sempre a liderar e a acabar com quatro pontos à maior (63-59).



No início do quarto período, o conjunto do Pireu tentou ‘fugir’ (68-61 e 71-64) e, com 2.15 minutos para jogar, ainda vencia por seis pontos (78-72), só que, na parte decisiva, não conseguiu marcar mais qualquer cesto e consentiu sete pontos.



Antes, no encontro de apuramento do terceiro e quatro classificados, o Mónaco garantiu o último lugar do pódio, ao vencer o FC Barcelona por 78-66.