Serra de Montejunto regressa à Volta mais de quatro décadas depois

Celebrizada pelo Troféu Joaquim Agostinho, a chegada ao Montejunto reaparece no traçado da prova ‘rainha’ do calendário, ao qual regressa 42 anos depois, como último teste montanhoso à liderança de Artem Nych.







A região Oeste, ‘berço’ de grandes ciclistas como Joaquim Agostinho e João Almeida, os dois melhores voltistas nacionais de sempre, está em destaque na nona etapa, que vai ligar Alcobaça à Serra de Montejunto, no Cadaval, ao longo de 174,4 quilómetros.O campeão em título parte para a penúltima tirada com 46 segundos de vantagem sobre o colega francês Alexis Guérin e 01.20 para o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que fecha o pódio e tem apenas um segundo de vantagem sobre o sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler).O pelotão sai de Alcobaça às 12:45 e tem apenas três metas volantes no caminho até à subida final, nomeadamente em Caldas da Rainha (43,9), Torres Vedras (125,7) e Bombarral (150,6).Os pretendentes a destronar Artem Nych têm, depois, 5,1 quilómetros para escalar até ao topo de Montejunto, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria. A chegada do vencedor está prevista para as 17:21.A 86.ª Volta a Portugal começou em 06 de agosto, na Maia, e termina no domingo, com um contrarrelógio de 16,7 quilómetros em Lisboa.