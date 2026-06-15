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Sete mortos em acidente de autocarro com equipa de basquetebol no Brasil
Pelo menos sete pessoas morreram hoje no acidente de um autocarro que transportava uma equipa de basquetebol sub-19, o qual capotou numa ribanceira numa estrada no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, informou o Corpo de Bombeiros.
Cerca de 30 pessoas que estavam dentro do autocarro ficaram feridas e receberam assistência médica, segundo autoridades de saúde e segurança pública do estado do Ceará.
A equipa de basquetebol, da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (ADEJU), tinha sido campeã da Copa Sobral de Basquete de 2026 sub-19, horas antes do acidente rodoviário.
O veículo transportava a equipa masculina e seguia para Juazeiro do Norte, cidade de origem da equipa de basquete.
Entre os mortos, contam-se seis atletas, que tinham entre 15 e 18 anos, e um membro da comissão técnica, de 22 anos, sendo que todos eram alunos e ex-alunos de escolas da região.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades investigam se se tratou de um problema mecânico do veículo ou falha do motorista, que deixou o hospital e prestou depoimento à polícia, segundo a imprensa local.
A prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias perante a tragédia.
Já a Secretaria da Educação do estado do Ceará informou, em comunicado, que seguirá “acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas".
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, usou as redes sociais para manifestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.
“Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor”, escreveu.
A equipa de basquetebol, da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (ADEJU), tinha sido campeã da Copa Sobral de Basquete de 2026 sub-19, horas antes do acidente rodoviário.
O veículo transportava a equipa masculina e seguia para Juazeiro do Norte, cidade de origem da equipa de basquete.
Entre os mortos, contam-se seis atletas, que tinham entre 15 e 18 anos, e um membro da comissão técnica, de 22 anos, sendo que todos eram alunos e ex-alunos de escolas da região.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades investigam se se tratou de um problema mecânico do veículo ou falha do motorista, que deixou o hospital e prestou depoimento à polícia, segundo a imprensa local.
A prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias perante a tragédia.
Já a Secretaria da Educação do estado do Ceará informou, em comunicado, que seguirá “acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas".
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, usou as redes sociais para manifestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.
“Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor”, escreveu.