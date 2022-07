Sete voleibolistas renovaram com o Sporting

O internacional Gil Meireles, de 27 anos, é de entre os sete jogadores que renovaram o que leva mais tempo em Alvalade, iniciando agora a quarta temporada, numa decisão que o líbero considerou, “pela dimensão do clube”, ter sido “fácil de tomar”.”, disse Gil Meireles.Para o cubano José Masso, oposto de 24 anos que esteve em destaque em 2021/2022, a sua temporada de estreia, é um “” continuar de ‘leão’ ao peito, pois o Sporting tem “” e gosta muito de ganhar títulos.”, sublinhou José Masso.O central brasileiro Tiago Barth, de 34 anos, que também vai a caminho da segunda época em Alvalade, mostrou-se “” com a renovação com o Sporting, que considerou ser a sua segunda família.g”, adiantou Tiago Barth.O zona 4 Tiago Pereira, de 30 anos, que chegou a Alvalade na época passada oriundo dos austríacos do UVC Graz, frisou que “” do que prolongar a ligação com os "leões" e que tem “boas sensações para 2022/23”.”, acrescentou o internacional português, que irá continuar às ordens do treinador Gersinho.O internacional argentino Joaquín Gallego, central de 25 anos que vai para a segunda época em Alvalade, onde chegou proveniente dos espanhóis do Boiro Voleibol, revelou estar “muito contente por continuar”.”, afirmou Joaquín Gallego.O brasileiro Thiago Gelinski, distribuidor de 35 anos, disse que é “” e que na próxima época o objetivo passa por “deixar Sporting no lugar mais alto, que é o que o clube merece”.”, adiantou Thiago Gelinski.Por fim, o central cabo-verdiano de 23 anos Kelton Tavares disse ser um “orgulho” poder dar continuidade ao percurso em Alvalade e prometeu continuar a trabalhar e a evoluir, com dedicação e garra, apontando a “mais vitórias e conquistas”.