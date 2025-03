"Sevens" de Portugal em 5.º nas Challenger Series

Após terminar o Grupo B em segundo lugar, no sábado, Portugal bateu domingo Uganda por 47-5 e, no jogo de apuramento do quinto lugar, superou Madagáscar por 22-19.



A próxima etapa das World Rugby Sevens Series joga-se novamente na Cidade do Cabo, na sexta-feira e sábado.



As World Sevens Challenger Series 2025, compostas por duas etapas na África do Sul e uma na Polónia, são o primeiro patamar do apuramento para o Circuito Mundial de Sevens da World Rugby.



Apenas as oito melhores seleções do agregado das duas etapas da Cidade do Cabo, que se disputam neste fim de semana e em 7 e 8 de março, seguem para o torneio de Krakow, na Polónia, em 11 e 12 de abril.



As quatro melhores seleções no final das três etapas apuram-se para o play-off das World Sevens Series, que se disputa em Los Angeles, Estados Unidos, em 3 e 4 de maio, entre os quatro últimos classificados do Circuito Mundial e os quatro apurados das ‘Challenger’.



As quatro melhores seleções do play-off disputam o Circuito Mundial de "sevens" na próxima época juntamente com as oito primeiras classificadas da presente temporada.



Portugal procura recuperar um lugar no Circuito Mundial, onde foi seleção "residente" entre 2012 e 2016.