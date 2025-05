"Sevens" despedem-se do Circuito Mundial

Após derrotas com os Estados Unidos (26-15) e com Quénia (26-14), no primeiro dia do torneio, Portugal entrou para o segundo dia já sem hipóteses de qualificação para o principal circuito internacional da modalidade.



A jogar para cumprir calendário, Portugal somou dois ensaios, por Vasco Silva (4 minutos) e José Santos (12) e uma transformação de Manuel Vareiro, mas consentiu três toques de meta transformados à seleção do Pacífico Sul.



Os "lobos" venceram este ano as Challenger Series, que terminaram em abril, e garantiram a presença no play-off de acesso ao principal circuito mundial da modalidade.



Não podiam, no entanto, aspirar a mais do que a qualificação direta para o novo escalão secundário anunciado na sexta-feira pela World Rugby.



A seleção portuguesa procurava, em Los Angeles, regressar ao circuito mundial da modalidade, onde foi equipa residente entre 2012 e 2016.