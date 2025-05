Shai Gilgeous-Alexander eleito MVP na NBA

Shai Gilgeous-Alexander fechou a "regular season" com médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências e 5,0 ressaltos, em 76 jogos, sendo determinante para os OKC conseguirem o melhor registo da temporada, com 68 vitórias e 14 derrotas.



O internacional canadiano, de 26 anos, cumpre a sétima época na NBA e sexta consecutiva em Oklahoma, depois de se ter estreado em 2018/19 pelos Los Angeles Clippers, que o escolheram na 11.ª posição do "draft" de 2018.



O "2" dos OKC sucede na lista dos vencedores do prémio ao sérvio Nikola Jokic, que falhou o quarto troféu, apesar de ter acabado a época com média de "triplo duplo", com 29,6 pontos, 12,7 ressaltos e 10,2 assistências, em 70 jogos.



Jokic, que tinha sido o MVP em 2020/21, 2021/22 e 2023/24, ficou no segundo lugar, enquanto o terceiro foi o grego Giannis Antetokounmpo, já vencedor em 2018/19 e 2019/20.



O último jogador nascido nos Estados Unidos que venceu o prémio de MVP continua a ser o base James Harden, que foi eleito o melhor da época regular em 2017/18, pelos Houston Rockets.